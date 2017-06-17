США опровергают сообщения о гибели солдат при нападении в Афганистане

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военный чиновник США опроверг информацию о гибели четырех американских солдат при нападении на территорию базы в Афганистане, передает агентство Рейтер.

Ранее агентство сообщало со ссылкой на военного чиновника о гибели четырех американских солдат в результате нападения афганского солдата на базе в Мазари-Шариф.

Представитель военного командования США в Кабуле сообщил о пострадавших среди военнослужащих в лагере Шахин, не приводя их точного числа. По его словам, один афганский солдат погиб, еще один пострадал.

В лагере Шахин в городе Мазари-Шариф базируется 209 корпус армии Афганистана.