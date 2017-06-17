Представитель ЛНР Кобцева пожаловалась на репрессии спецслужб Украины

Реакция на события на Украине. Июнь 2017 (36)

ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева заявила журналистам, что Служба безопасности Украины проводит репрессии против представителей СМИ, работающих на территории ЛНР.

"Недавно наши правоохранительные органы обнародовали некоторые факты насильственного задержания и допросов сотрудников, в том числе и бывших сотрудников СМИ Луганщины и ЛНР, сотрудниками СБУ", — заявила Кобцева.

По словам Кобцевой, известно, что против журналистов собираются материалы для открытия уголовных дел.

"Репрессии развернуты и против журналистов, работающих на оккупированной части Луганщины (в Луганской области Украины — ред.) и сохранивших контакты со своими коллегами в ЛНР", — подчеркнула Кобцева.

Спикер подчеркнула, что на данный момент в ЛНР собираются материалы по данным фактам для последующей передачи их в ОБСЕ в рамках Контактной группы.