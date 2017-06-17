Эрдоган обсудил по телефону с Макроном и эмиром Катара кризис в регионе

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани призвал к диалогу для содействия урегулированию кризиса вокруг Катара, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на президентский источник.

По словам источника, лидеры трех стран обменялись мнениями по кризису вокруг Катара с целью немедленного прекращения напряженности в регионе.

Как отмечает газета, согласно сообщениям, лидеры подчеркнули, что только диалог и переговоры разрешат настоящую напряженность в Персидском заливе. Они также призвали к поддержке этих усилий.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.