ВМС США не подтвердили данные о пропавших при инциденте с эсминцем в Японии

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. ВМС США пока не могут подтвердить информацию о пропавших военных после столкновения эсминца USS Fitzgerald с филиппинским судном, сообщает агентство Рейтер.

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 по местному времени в субботу. Телекомпания NHK сообщила, что с семью членами экипажа не удается установить связь, еще один человек пострадал.

ВМС подтвердили, что один моряк нуждается в медицинской эвакуации, содействие в которой оказывает береговая охрана Японии.

Как сообщает агентство, "официальный представитель США сообщил, что экипаж корабля все еще работает над учетом всего экипажа и пока не может подтвердить, есть ли пропавшие".

Ранее сообщалось, что в результате столкновения эсминец получил повреждения правого борта, в некоторые отсеки корабля проникла вода, при этом он остается на ходу.