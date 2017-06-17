МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Американский пловец Майкл Фелпс, который 23 раза побеждал на Олимпийски играх, намерен провести заплыв против белой акулы, пишет Vice Sports.

Сообщается, что состязание запланировано на 23 июля. Телеканал Discovery, который является организатором этого мероприятия, пока не анонсирует место проведение заплыва.

Издание подчеркивает, что акула способна развивать скорость в 40 километров в час, в то время как американский пловец способен развить скорость лишь в 10 километров в час. Отмечается, что формат соревнования между человеком и хищником неизвестен.

Майкл Фелпс, который объявил о завершении карьеры после Игр в Рио-де-Жанейро, является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.