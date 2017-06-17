МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Американский пловец Майкл Фелпс, который 23 раза побеждал на Олимпийски играх, намерен провести заплыв против белой акулы, пишет Vice Sports.
Издание подчеркивает, что акула способна развивать скорость в 40 километров в час, в то время как американский пловец способен развить скорость лишь в 10 километров в час. Отмечается, что формат соревнования между человеком и хищником неизвестен.
Майкл Фелпс, который объявил о завершении карьеры после Игр в Рио-де-Жанейро, является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.