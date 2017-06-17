Американский эсминец идет своим ходом после столкновения у берегов Японии

ТОКИО, 17 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Американский эсминец, оснащенный боевой информационно-управляющей системой (Aegis) и филиппинский контейнеровоз при столкновении получили повреждения, но продолжают следовать своим ходом, сообщила телекомпания NHK.

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8315 тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метров, водоизмещение 26 тысяч тонн) в 20 километрах от берега.

На месте работает вертолет и патрульный корабль японской службы безопасности на море.

На борту обоих кораблей заметны сильные повреждения, но они продолжили идти своим ходом. По данным телекомпании, эсминец направляется в порт Йокосука, а контейнеровоз – на северо-восток от острова Идзуосима. О пострадавших не сообщается.