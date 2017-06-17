Данных о жертвах инцидента с эсминцем у берегов Японии пока нет

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Информации о погибших в результате столкновения эсминца и торгового судна у берегов Японии пока не поступало, сообщается на официальной страничке в Twitter седьмого флота ВМФ США.

"К этому времени нет сообщений о (наличии) погибших", — говорится в сообщении. ВМФ отмечают, что "степень полученных экипажем ранений все еще определяется".

#FITZ UPDATE: There are no reports of casualties at this time. — 7th Fleet (@US7thFleet) 16 июня 2017 г.

Ранее Пентагон сообщил, что эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном к юго-западу от японского города Йокосука в ночь на субботу. ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью. Судно ACX Crystal шло под флагом Филиппин.