В США выпустили интервью Путина Стоуну в формате аудио-книги

НЬЮ-ЙОРК, 17 июн — РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуна было опубликовано, а также выпущено в формате аудио-книги и поступило в продажу в США в пятницу. Об этом сообщили в издательском доме Skyhorse Publishing.

Представленная 16 июня книга "Интервью Путина" — это расшифровка оригинальных интервью в хронологическом порядке, которые были использованы при создании четырехсерийного фильма режиссера Оливера Стоуна. "Книга представляет выжимки из интервью, а также содержит документы и источники, которые дают читателям глубокое понимание обсуждаемых в ходе интервью тем", — сообщили в издательстве.

В понедельник на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта американского кинорежиссера — фильм, основанный на интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Путин рассказал Стоуну о родителях, семье и личных воспоминаниях, поделился взглядами на российско-американские отношения, высказался на тему борьбы с терроризмом, о взаимодействии с НАТО и "адекватном ответе" Альянсу. Речь также шла об отношении Путина к распаду СССР, развитии демократии в РФ, ситуации на Украине, присоединении Крыма к России, и о том, как Россия будет действовать в Сирии. В последней серии Путин и Стоун дискутировали о подозрениях во вмешательстве России в президентские выборы в США, ожиданиях от Дональда Трампа, а также о планах российского президента на будущее.

На прощание Путин неожиданно спросил, не доводилось ли Стоуну быть в жизни битым. Стоун признался, что он, действительно, бывал бит. "Тогда вам не привыкать. Потому что вам достанется", — сказал Путин. "Это того стоит, если принесет больше мира и самосознания в мире", — ответил Стоун.

Книга завершается другим диалогом, в котором, впрочем, также идет речь о возможных проблемах Стоуна в связи с проектом "Интервью".

Стоун: "Рукопожатие стран. Хотелось бы, хотелось бы. Вы проделали важную работу", — сказал он, пожимая руку Владимиру Путину.

Путин: "Если они вас побьют за это, возвращайтесь в Россию, поможем вылечить".

Стоун: "Посмотрим. Я горжусь фильмом. Вы должны рассказать свою сторону истории и это все, что я могу сделать".

Путин: "Не знаю, будет ли это кому-то интересно".

Стоун: "Это тоже возможно. Доброго вечера, господин Путин".

После выхода фильма Стоун пояснил в интервью РИА Новости, что видел своей целью донести до Запада позицию России, а негативные отзывы о себе расценивает как неизбежные и не заслуживающие внимания. Для рекламы своего фильма в США Стоун выбрал почти провокационный, издевательский заголовок, пародирующий многочисленные теории о том, что Россия едва ли не управляет Соединенными Штатами. "Знай врага в лицо", — гласят рекламные плакаты фильма Стоуна.

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