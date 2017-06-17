США
17.0617 июня00:38МСК
USD57.74+0.30
EUR64.46+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В США выпустили интервью Путина Стоуну в формате аудио-книги

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (250)
00:1817.06.2017
(обновлено: 00:20 17.06.2017)
0520
© Showtime/KomandirПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервьюПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir

НЬЮ-ЙОРК, 17 июн — РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуна было опубликовано, а также выпущено в формате аудио-книги и поступило в продажу в США в пятницу. Об этом сообщили в издательском доме Skyhorse Publishing.

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
Путин рассказал Стоуну о вмешательстве США в президентские выборы в России

Представленная 16 июня книга "Интервью Путина" — это расшифровка оригинальных интервью в хронологическом порядке, которые были использованы при создании четырехсерийного фильма режиссера Оливера Стоуна. "Книга представляет выжимки из интервью, а также содержит документы и источники, которые дают читателям глубокое понимание обсуждаемых в ходе интервью тем", — сообщили в издательстве.

В понедельник на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта американского кинорежиссера — фильм, основанный на интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Путин рассказал Стоуну о родителях, семье и личных воспоминаниях, поделился взглядами на российско-американские отношения, высказался на тему борьбы с терроризмом, о взаимодействии с НАТО и "адекватном ответе" Альянсу. Речь также шла об отношении Путина к распаду СССР, развитии демократии в РФ, ситуации на Украине, присоединении Крыма к России, и о том, как Россия будет действовать в Сирии. В последней серии Путин и Стоун дискутировали о подозрениях во вмешательстве России в президентские выборы в США, ожиданиях от Дональда Трампа, а также о планах российского президента на будущее.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин: Россия демонстрировала большую открытость Западу, но это не замечали

На прощание Путин неожиданно спросил, не доводилось ли Стоуну быть в жизни битым. Стоун признался, что он, действительно, бывал бит. "Тогда вам не привыкать. Потому что вам достанется", — сказал Путин. "Это того стоит, если принесет больше мира и самосознания в мире", — ответил Стоун.

Книга завершается другим диалогом, в котором, впрочем, также идет речь о возможных проблемах Стоуна в связи с проектом "Интервью".

Стоун: "Рукопожатие стран. Хотелось бы, хотелось бы. Вы проделали важную работу", — сказал он, пожимая руку Владимиру Путину.

Путин: "Если они вас побьют за это, возвращайтесь в Россию, поможем вылечить".

Стоун: "Посмотрим. Я горжусь фильмом. Вы должны рассказать свою сторону истории и это все, что я могу сделать".

Путин: "Не знаю, будет ли это кому-то интересно".

Иосиф Сталин. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Путин рассказал о своем отношении к Сталину

Стоун: "Это тоже возможно. Доброго вечера, господин Путин".

После выхода фильма Стоун пояснил в интервью РИА Новости, что видел своей целью донести до Запада позицию России, а негативные отзывы о себе расценивает как неизбежные и не заслуживающие внимания. Для рекламы своего фильма в США Стоун выбрал почти провокационный, издевательский заголовок, пародирующий многочисленные теории о том, что Россия едва ли не управляет Соединенными Штатами. "Знай врага в лицо", — гласят рекламные плакаты фильма Стоуна.

Читайте интервью Оливера Стоуна РИА Новости >>

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена