Госдеп предупредил американцев об угрозе терактов в Таджикистане

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Госдепартамент США предупредил, что боевики могут готовить теракты на территории Таджикистана, говорится в сообщении к американским гражданам, которое обнародовало бюро дипломатической безопасности ведомства.

"Хотя в последнее время организованные террористические группировки не совершали нападений в Таджикистане, опасность подобных нападений могла возрасти за последние 6-12 месяцев", — говорится в сообщении.

Целью нападения могут стать находящиеся в Таджикистане американские граждане, уточняет госдепартамент. Гражданам США рекомендовано проявлять особую бдительность в районе границы Таджикистана с Афганистаном, оставаться в густонаселенных районах и избегать мест большого скопления народа.

До этого подобные предупреждения госдепартамент распространял в ноябре и декабре 2016 года, основываясь на информации посольства США в Душанбе, что группы террористов могут попытаться атаковать места большого скопления людей или пограничные переходы на таджикско-афганской границе. Оба раза данную информацию опровергали в МВД и в погранвойсках Таджикистана, заявляя, что "обстановка на границе с Афганистаном контролируется, как и в столице Таджикистана, и никаких поводов для подобных заявлений нет".