Экс-посол России в Германии рассказал, каким был Гельмут Коль

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экс-посол СССР, а затем РФ в Германии Владислав Терехов рассказал, благодаря чему экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль вошел в историю и какое впечатление он производил в жизни.

Гельмут Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене. Коль был канцлером ФРГ с 1982 по 1998 год.

"Сам Коль прежде всего связывается, конечно, с усилиями, которые он предпринимал для объединения Германии", — рассказал Терехов в эфире телеканала "Россия 24".

"Он в нужный момент оказался в нужном месте и оказался очень сильным политиком, который отстаивал интересы своей страны, прежде всего усилия его были направлены на объединение Германии, что ему в общем удалось. При решении всех вопросов, связанных с этим процессом, он занимал достаточно твердую и последовательную позицию, переигрывая многих своих партнеров на переговорах…", — добавил он.

По словам Терехова, Коль "очень быстро и правильно реагировал в интересах своей страны на изменяющуюся обстановку, в этом смысле, конечно, можно его отнести к таким наиболее выдающимся политическим деятелям Германии послевоенного периода".

"Он производил впечатление такого очень солидного человека. Мощная такая фигура физически, высокого роста, громкий голос, решительная манера разговаривать", — поделился своими впечатлениями от встреч с Колем бывший посол.

"Всегда брал инициативу в разговоре и старался донести свою точку зрения до собеседника достаточно последовательно и убедительно", — добавил он. По словам Терехова, Коль был человеком, "который знал себе цену и понимал свои способности, возможности своей политической деятельности в Германии и на международной арене".

"Когда он отошел от активной политической деятельности, это был определенный урон для политики Германии", — полагает Терехов.