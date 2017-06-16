Правящая в Германии партия ХДС скорбит в связи с кончиной экс-канцлера Коля

БЕРЛИН, 16 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правящая в ФРГ партия Христианско-демократический союз (ХДС) скорбит в связи с кончиной экс-канцлера Гельмута Коля, говорится в сообщении, размещенном на официальной странице ХДС в соцсети Twitter.

"Мы скорбим. Покойся с миром, Гельмут Коль", — говорится в сообщении. Рядом размещена фотография экс-канцлера.

Ранее немецкий таблоид BILD сообщил о смерти экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля. По информации издания, Коль скончался утром в своем доме в немецком Людвигсхафере. Ему было 87 лет.