Трамп раскритиковал руководство Минюста, рекомендовавшее ему уволить Коми

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Минюста, которое рекомендовало ему уволить экс-директора ФБР Джеймса Коми.

"Против меня ведет расследование в связи с увольнением директора ФБР тот же человек, который сказал мне уволить директора ФБР. Охота на ведьм!" — написал Трамп в Twitter.

Высказывание Трампа, вероятнее всего, направлено против первого заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, который написал меморандум, ставший формальным основанием для увольнения Коми. После того как глава минюста Джефф Сешнс устранился от расследования против сотрудников Трампа за "связи с Россией", Розенстайн стал формальным куратором расследования.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы", расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи Трампа с Россией", которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.