Опрос: французы не одобряют большинство движения Макрона в парламенте

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более половины французов считают "ненормальным", что движение президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" может получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании по итогам второго тура парламентских выборов, свидетельствуют данные опроса центра Odoxa, опубликованные в пятницу.
По результатам исследования, около 58% опрошенных назвали ненормальной ситуацию, при которой движение "Вперед, республика" по итогам второго тура может получить абсолютного большинство мест в Национальном собрании.
Исследование также прогнозирует самый большой процент неявки за всю историю V Республики. Ожидается, что от голосования во втором туре парламентских выборов во Франции могут отказаться от 50 до 56% избирателей. Из них 27% считают, что победа движения Макрона "спланирована заранее", а еще 24% не разделяют планы и убеждения представленных во втором туре политических движений.
Опрос проводился 14-15 июня, в нем приняли участие более 1 тысячи человек.
Второй тур выборов в нижнюю палату парламента Франции (Национальное собрание) пройдет 18 июня. По данным опроса компании OpinionWay, движение "Вперед, республика" может получить в Нацсобрании от 440 до 470 из 577 мандатов.
По результатам первого тура в целом по стране за кандидатов от движения Макрона "Вперед, республика" и его союзников-центристов из партии MoDem проголосовали 32,3% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,2%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,0% и бывшая правящей левоцентристская Социалистическая партия — 7,4%.
Между тем, выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно было набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — там победители определятся 18 июня во втором туре голосования, для избрания депутатом Нацсобрания будет достаточно простого большинства.
На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.