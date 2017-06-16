Опрос: французы не одобряют большинство движения Макрона в парламенте

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более половины французов считают "ненормальным", что движение президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" может получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании по итогам второго тура парламентских выборов, свидетельствуют данные опроса центра Odoxa, опубликованные в пятницу.

По результатам исследования, около 58% опрошенных назвали ненормальной ситуацию, при которой движение "Вперед, республика" по итогам второго тура может получить абсолютного большинство мест в Национальном собрании.

Исследование также прогнозирует самый большой процент неявки за всю историю V Республики. Ожидается, что от голосования во втором туре парламентских выборов во Франции могут отказаться от 50 до 56% избирателей. Из них 27% считают, что победа движения Макрона "спланирована заранее", а еще 24% не разделяют планы и убеждения представленных во втором туре политических движений.

Опрос проводился 14-15 июня, в нем приняли участие более 1 тысячи человек.

Второй тур выборов в нижнюю палату парламента Франции (Национальное собрание) пройдет 18 июня. По данным опроса компании OpinionWay, движение "Вперед, республика" может получить в Нацсобрании от 440 до 470 из 577 мандатов.

По результатам первого тура в целом по стране за кандидатов от движения Макрона "Вперед, республика" и его союзников-центристов из партии MoDem проголосовали 32,3% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,2%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,0% и бывшая правящей левоцентристская Социалистическая партия — 7,4%.

Между тем, выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно было набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — там победители определятся 18 июня во втором туре голосования, для избрания депутатом Нацсобрания будет достаточно простого большинства.