Свыше 862 тысяч человек покинули Мосул с начала операции против ИГ*

ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 862 тысяч человек покинули Мосул с начала операции по освобождению города от запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, заявил на брифинге журналистам представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Бруно Геддо.

"Согласно данным правительства, которые мы получили час назад, 862 тысячи человек покинули Мосул с начала операции. Из них 192 тысячи вернулись в свои дома. При этом перемещенными лицами в настоящее время остаются 667 тысяч человек. 635 тысяч — с востока (города)", — сказал он.

По словам Геддо, УВКБ ООН полагает, что в западной части старого города остаются еще свыше 100 тысяч человек.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.

*Террористическая организация, запрещенная в России.