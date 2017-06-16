Свыше 862 тысяч человек покинули Мосул с начала операции против ИГ*

ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 862 тысяч человек покинули Мосул с начала операции по освобождению города от запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, заявил на брифинге журналистам представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Бруно Геддо.
По словам Геддо, УВКБ ООН полагает, что в западной части старого города остаются еще свыше 100 тысяч человек.
Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.
*Террористическая организация, запрещенная в России.