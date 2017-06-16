Путин заявил, что Москва не торопит встречу с Трампом

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что Москва не будет торопить возможную встречу лидеров России и США, но ответит на предложения практической работы.

"Я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это", — сказал Путин в ответ на вопрос, планирует ли он встретиться с Трампом.

Он отметил, что Трампу еще предстоит выстраивать отношениями с партнерами, включая и американские учреждения, такие как Пентагон и госдепартамент, и с республиканцами, и демократами.

"Поэтому когда администрация будет готова к практической работе, мы немедленно ответим", — сказал Путин.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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