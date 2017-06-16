ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Налогоплательщикам США нужно задуматься о чрезмерных расходах на оборону, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Соединенные Штаты тратят на оборону больше, чем совокупные траты на оборону всех стран мира вместе взятых. Я думаю, что об этом должны подумать и американские налогоплательщики. Есть проблемы в стране — система образования, здравоохранения, проблемы пенсионного обеспечения, социальной поддержки, наконец, государственного долга — почти 20 триллионов долларов. Военным всегда мало тех средств, которые им предоставляет государство. Поверьте мне, что и у нас идут такие же споры", — сказал Путин.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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