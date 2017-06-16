Путин рассказал о причинах утверждения о "влиянии России" на выборы в США

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Утверждения о "влиянии России на выборы в США" являются ложной теорией, которая призвана подорвать легитимность президента США Дональда Трампа, в этой связи отношения двух стран пытаются сделать инструментом внешнеполитической борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Наше влияние на результаты выборов в Соединенных Штатах — это ложь. Делается это сейчас по нескольким причинам. Подорвать легитимность президента Трампа, создать условия, ухудшающие возможность нормализации отношений, ну и просто создать условия, дополнительные инструменты для внутриполитической борьбы. Российско-американские отношения в этом контексте — это просто инструмент внутриполитической борьбы в США", — сказал Путин.

"То, что многие в Америке считают, что это чушь, мы это знаем, и нас это радует. Потому что есть люди, которые, тем не менее, продвигают эти идеи — как я уже сказал, как инструмент внутриполитической борьбы в США. И наши опровержения их не остановят, они только используют эти опровержения для продолжения этой борьбы этими средствами. Мы эти уловки знаем", — сказал Путин.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

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