Путин считает, что Стоуну "достанется" за интервью с ним

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что тому может "достаться" за интервью с ним.

Фильм-интервью с Путиным был показан на телеканала Showtime

"Спасибо вам за ваше время, ваши вопросы, за въедливость. Вас еще никогда в вашей жизни не били?" — поинтересовался Путин.

Стоун признался, что ему, действительно, приходилось быть битым.

"Тогда вам не привыкать. Потому что вам достанется", — сказал Путин.

"Это того стоит, если принесет больше мира и самосознания в мире", — ответил Стоун.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм был полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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