Путин прокомментировал вероятность "войны" России и США в киберсфере

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос режиссера Оливера Стоуна о потенциальной "войне" в киберсфере между Россией и США процитировал Третий закон Ньютона, согласно которому каждое действие рождает противодействие.

Стоун спросил Путина, идет ли "секретная война" в киберсфере между РФ и США. "Ну, наверное, если есть действие, всегда есть противодействие", — отметил президент РФ.

На это Стоун сказал, что у Путина был "хитрый вид" и президент РФ играет с ним, "как будто лиса, которая вышла из курятника". "Да, только там не было кур, к сожалению", — отшутился Путин.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.

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