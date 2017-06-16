Путин сравнил администрацию Обамы с Политбюро ЦК КПСС

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Администрация президента Барака Обамы в последние дни своей работы напоминала Политбюро ЦК КПСС, деятели которого раздавали друг другу ордена, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Обама незадолго до ухода наградил вице-президента Джо Байдена высшей наградой США — Президентской медалью свободы.

"Честно говоря, я не хочу никого задеть, как-то обидеть, но то, что происходило в последние дни (администрации Обамы) мне внешне напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, когда они друг друга награждали орденами и звездами. Особенно когда они друг друга награждали орденами. Это было очень смешно, честно говоря", — сказал Путин.

В фильме эти слова даны на фоне кадров, как Обама надевает на шею Байдену Президентскую медаль свободы. "Для меня тогда стало ясно, что им уже не остается времени для принятия серьезных решений", — сказал Путин.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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