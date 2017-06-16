Путин заявил, что у него нет приписываемых ему богатств

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что у него нет приписываемых ему богатств.

Стоун упомянул о слухах, что Путин "самый богатый человек в мире".

"У меня нет такого богатства, о котором говорят", — сказал Путин.

Стоун спросил, нет ли у Путина счетов на Кипре.

"Нет, и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно бы предъявили", — сказал Путин.

"Не думаю, что это большое счастье (богатство — ред.). Вы бы думали сейчас в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить и только головная боль от этого. Вы гораздо более богатый человек, чем те, кто имеют на своих счетах большие деньги. У вас есть свое мнение, у вас есть талант, вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный счет. Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь", — сказал Путин.

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