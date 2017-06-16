Путин: Россия не занималась хакерскими атаками на выборы в США

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Россия не занималась хакерскими атаками на выборы в США, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.

"Мы не занимались никакими хакерскими атаками. И трудно себе представить, чтобы любая другая страна, включая даже такую страну, как Россия, могла серьезным образом как-то повлиять на ход избирательной кампании и на ее результаты", — сказал Путин.

Американские спецслужбы ранее обвинили Россию во взломе электронной почты Национального комитета Демократической партии США и как следствие во вмешательстве в выборы. В Кремле это неоднократно опровергали.

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