WP: спецпрокурор Мюллер расследует "связи" зятя Трампа с Россией

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Спецпрокурор по расследованию "вмешательства" России в выборы в США Роберт Мюллер расследует сделки зятя и советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, пишет Washington Post в четверг.

Как уточняет издание, агенты ФБР и федеральные обвинители также расследовали финансовые деловые отношения других партнеров Трампа, включая бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего председателя предвыборной кампании Пола Манафорта и Картера Пэйджа, который был советником по внешнеполитическим вопросам кампании.

В частности, следователи рассматривают вероятные контакты Кушнера с послом РФ в США Сергеем Кисляком и с главой Внешэкономбанка Сергеем Горковым, добавляет издание.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.