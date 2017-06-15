ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США готовы поддержать другой формат урегулирования украинского кризиса, кроме "минского", если такой будет разработан, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

"Мы остаемся привержены минским соглашениям. Различные стороны подписали его, так что мы продолжаем призывать эти стороны уважать эти договоренности. Мы не удовлетворены прогрессом и выполнением соглашения. Мы глубоко озабочены эскалацией и насилием в Донбассе", — сказала она.

Науэрт добавила, что США "не видят результатов минских соглашений, которые хотелось бы видеть".

"Я бы сказала, наша общая цель остается прежней — мир. Мы не видим этого. Что же касается вашего вопроса (об альтернативном формате по Украине — ред.)… если стороны придут к какой-либо договоренности сами по созданию другого механизма, и он будет успешным, то мы будем готовы это поддержать", — подчеркнула представитель госдепа.

Науэрт добавила, что "не слышала, чтобы США предлагали какой-то новый план" урегулирования ситуации на Украине.

В ходе прямой "прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на конструктивную роль США в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины. Глава госдепа США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что решение конфликта в Донбассе может быть найдено в рамках какой-то структуры, помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей.