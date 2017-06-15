Полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер на совместной пресс-конференции объявили о том, что выданы ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице.

В розыске числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Ньюзэм призвал их прибыть в США и ответить по закону.

"Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они (охранники Эрдогана — ред.) должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", — заявил Ньюзэм.

Во время майского визита Эрдогана в Соединенные Штаты произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Согласно видеозаписи с места инцидента, турецкий лидер наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Анкаре протест. Турция отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.