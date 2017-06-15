Путин заявил, что Россия сделает все для поддержки людей в Донбассе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Росси Владиимир Путин после "прямой линии" сказал журналистам, что проблемы в Донбассе не уменьшаются, а нарастают, и пообещал, что РФ сделает все для поддержки людей там.

"Трагедия очень большая. Мы сделаем все для того, чтобы минимизировать тот ущерб, который там имеется", — сказал Путин журналистам.

"Вы знаете нашу позицию в целом, но мы будем делать все для того, чтобы людей там поддержать вне зависимости ни от каких внешних факторов", — добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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