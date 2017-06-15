Угроза новой войны: поляризация сил вокруг Катара становится взрывоопасной

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после краткого визита в Доху отправился в Эль-Кувейт. Ряд региональных СМИ сообщают, что после этого он посетит Эр-Рияд. Вместе с ним в этом ближневосточном турне участвует министр экономики страны Нихат Зайбекчи. Миссия турецких министров напрямую связана с ситуацией, сложившейся в регионе после того, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет объявили бойкот Катару, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации обстановки и разорвав с ним дипломатические отношения.

Между тем следом за врагами Катара объявились и его друзья. В их стане оказался не только Иран, но также Турция и Ирак. Присоединяться к демаршу против Дохи не пожелали Кувейт, Оман и Марокко. Иордания хотя и понизила уровень дипломатических отношений с Катаром, но также не намерена идти на дальнейшее обострение отношений с ним.

Турция против

Поводом для того, что 5 июня сразу три суннитские монархии вместе с Египтом отвернулись от Катара, стало заявление эмира Тамима бен Хамада Аль Тани о необходимости искать пути сближения с шиитским Ираном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот шаг "смертельной ошибкой, противоречащей исламским ценностям", сообщило агентство Рейтер.

"Катар наряду с Турцией занял самую решительную позицию против террористической организации ИГ*. Гонения на Катар путем развязанной против него клеветнической кампании ни к чему хорошему не приведут", — заявил Эрдоган, выступая на форуме правящей Партии справедливости и развития.

Он выразил убеждение, что урегулировать кризис должен лидер государств Персидского залива — король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

© AP Photo / Saudi Press Agency Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во время переговоров по ситуации в Катаре. 6 июня 2017 © AP Photo / Saudi Press Agency Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во время переговоров по ситуации в Катаре. 6 июня 2017

Таким образом, маршрут двух турецких министров находит свое объяснение. Сначала они посетили Доху, где встретились с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани и эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, затем отправились в Кувейт, взявший на себя роль посредника в восстановлении отношений между Катаром и другими странами региона. Наконец конечный пункт — Саудовская Аравия, где, судя по всему, состоятся переговоры с попыткой примирения конфликтующих сторон.

Серьезность своих намерений поддержать Катар Турция подкрепила заключением оборонного соглашения с ним, которое подразумевает размещение в этой стране турецкого воинского контингента.

Эрдоган и другие

Одновременно с Эрдоганом против бойкота Катара выступил Ирак, поначалу занявший в конфликте нейтральную позицию. Премьер-министр Хайдер аль-Абади высказался в том смысле, что бойкот Катара на самом деле направлен не столько против властей этой страны, сколько против ее народа.

Таким образом, проступили черты новой коалиции, состоящей из стран региона, воспротивившихся дипломатическому бойкоту и экономической блокаде Катара, либо отказавшихся принять в них участие — на первый взгляд, весьма противоречивой и включающей давних стратегических конкурентов, таких как Турция и Иран. В одном лагере с ними оказались Ирак, Кувейт, Оман и Марокко.

Иордания, поначалу объявившая о снижении уровня дипломатических отношений с Дохой, задумалась о пересмотре своей позиции после того, как ее экономика в первые же дни блокады понесла убытки минимум в два миллиона долларов. Саудовская Аравия развернула на границе с Катаром около сотни иорданских грузовиков с овощами, фруктами и продукцией животноводства. Объем отгрузок иорданских товаров в Катар разом упал почти в семь раз — с 600 до 90 тонн в сутки, сообщил портал некоммерческой организации Middle East Monitor.

© REUTERS / Tom Finn Фуры с продовольствием на границе Катара и Саудовской Аравии. 12 июня 2017 © REUTERS / Tom Finn Фуры с продовольствием на границе Катара и Саудовской Аравии. 12 июня 2017

"Усилия Иордании будут направлены на то, чтобы сохранить стабильность в регионе", — заявил официальный представитель правительства Иордании Мохаммед аль Момани.

"Иордания, скорее всего, займет в этом конфликте пассивную позицию. Она не будет вмешиваться в него ни на чьей стороне, скорее добиваясь умиротворения в регионе, но так, чтобы не раздражать Саудовскую Аравию", — прокомментировал позицию Аммана иорданский политолог Лабиб Куамхави, которого процитировала израильская газета The Jerusalem Post.

Поддержку Катару высказывают и из-за пределов ближневосточного региона. В частности, одним из первых заявил о ней премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

Противоречивая Америка

Истоки сегодняшнего хаоса на Ближнем Востоке — в политике предыдущего президента США Барака Обамы, направленной на дистанцирование Америки от проблем этого региона, утверждает американское издание Foreign Policy. По мнению авторов публикации, и критическое размежевание государств региона, и волны массовых протестов, захлестывающие то одну, то другую страну, были стимулированы именно таким курсом Вашингтона.

"В условиях возникшего вакуума различные игроки увидели пространство для реализации собственных независимых, конкурирующих повесток, и когда власти начали жестоко подавлять антиправительственные выступления, ситуация обострилась до военной", — пишет журнал.

Ядерная сделка с Ираном внесла еще бóльшую путаницу в этот хаотичный ближневосточный хоровод, а поддержка Обамой саудитов в военных действиях против Йемена подлила нового топлива в разгорающийся пожар. Хотя изначальные причины лежат не столько в ослаблении внимания "регионального полицейского" в лице США, сколько в глубинных проблемах самого региона, подчеркивает издание.

В ситуации, возникшей после объявления бойкота Катару, Соединенные Штаты повели себя, мягко говоря, не вполне последовательно. Президент Дональд Трамп отреагировал записью в Twitter: "Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявлял, что финансированию местной радикальной идеологии нужно положить конец. Лидеры указали на Катар — смотрите!". Что вполне можно было расценить как одобрение блокады.

Однако уже через несколько дней стало известно, что Катар заключил с Соединенными Штатами сделку о покупке 36 истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов.

© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch Истребители F-15 ВВС США © AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch Истребители F-15 ВВС США

Никто не хочет войны

Поляризация сил вокруг бойкота Катара — внутри и снаружи такого и без того взрывоопасного региона, как Ближний Восток, — может привести к самым трагическим последствиям. Видимо, осознавая это и отдавая себе отчет в том, что полностью изолировать Катар является невыполнимой задачей, инициаторы блокады начали ослаблять гайки.

"Технически это не блокада. Мы разрешили беспрепятственное перемещение из страны в страну и готовы предоставить Катару продовольствие и медикаменты, если потребуется", — заявил в Вашингтоне глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Египет снял ограничения для катарских авиакомпаний на использование своего воздушного пространства, сообщил министр гражданской авиации страны Шериф Фатхи. А власти ОАЭ разрешили авиакомпаниям из третьих стран использовать свое воздушное пространство и аэропорты при рейсах в Катар и из него.

*ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.