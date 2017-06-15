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В мире

Угроза новой войны: поляризация сил вокруг Катара становится взрывоопасной

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (270)
18:0515.06.2017
(обновлено: 18:09 15.06.2017)
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© РИА Новости / Абдулкадер ХаджПерейти в фотобанкВид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, КатарВид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после краткого визита в Доху отправился в Эль-Кувейт. Ряд региональных СМИ сообщают, что после этого он посетит Эр-Рияд. Вместе с ним в этом ближневосточном турне участвует министр экономики страны Нихат Зайбекчи. Миссия турецких министров напрямую связана с ситуацией, сложившейся в регионе после того, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет объявили бойкот Катару, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации обстановки и разорвав с ним дипломатические отношения.

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Катар назвал Францию, Британию и Германию среди "друзей и союзников"

Между тем следом за врагами Катара объявились и его друзья. В их стане оказался не только Иран, но также Турция и Ирак. Присоединяться к демаршу против Дохи не пожелали Кувейт, Оман и Марокко. Иордания хотя и понизила уровень дипломатических отношений с Катаром, но также не намерена идти на дальнейшее обострение отношений с ним.

Турция против

Поводом для того, что 5 июня сразу три суннитские монархии вместе с Египтом отвернулись от Катара, стало заявление эмира Тамима бен Хамада Аль Тани о необходимости искать пути сближения с шиитским Ираном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот шаг "смертельной ошибкой, противоречащей исламским ценностям", сообщило агентство Рейтер.

"Катар наряду с Турцией занял самую решительную позицию против террористической организации ИГ*. Гонения на Катар путем развязанной против него клеветнической кампании ни к чему хорошему не приведут", — заявил Эрдоган, выступая на форуме правящей Партии справедливости и развития.

Он выразил убеждение, что урегулировать кризис должен лидер государств Персидского залива — король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

© AP Photo / Saudi Press AgencyКороль Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во время переговоров по ситуации в Катаре. 6 июня 2017
© AP Photo / Saudi Press Agency
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во время переговоров по ситуации в Катаре. 6 июня 2017

Президент Турции Тайип Эрдоган с турецкими военнослужащими. 8 июня 2017
© REUTERS / Presidential Palace/Kayhan Ozer
Эрдоган одобрил закон об отправке турецких военных в Катар
Таким образом, маршрут двух турецких министров находит свое объяснение. Сначала они посетили Доху, где встретились с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани и эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, затем отправились в Кувейт, взявший на себя роль посредника в восстановлении отношений между Катаром и другими странами региона. Наконец конечный пункт — Саудовская Аравия, где, судя по всему, состоятся переговоры с попыткой примирения конфликтующих сторон.

Серьезность своих намерений поддержать Катар Турция подкрепила заключением оборонного соглашения с ним, которое подразумевает размещение в этой стране турецкого воинского контингента.

Эрдоган и другие

Одновременно с Эрдоганом против бойкота Катара выступил Ирак, поначалу занявший в конфликте нейтральную позицию. Премьер-министр Хайдер аль-Абади высказался в том смысле, что бойкот Катара на самом деле направлен не столько против властей этой страны, сколько против ее народа.

Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
© Flickr / KLMircea
В Турции заявили, что экспорт товаров в Катар продолжается в обычном режиме

Таким образом, проступили черты новой коалиции, состоящей из стран региона, воспротивившихся дипломатическому бойкоту и экономической блокаде Катара, либо отказавшихся принять в них участие — на первый взгляд, весьма противоречивой и включающей давних стратегических конкурентов, таких как Турция и Иран. В одном лагере с ними оказались Ирак, Кувейт, Оман и Марокко.

Иордания, поначалу объявившая о снижении уровня дипломатических отношений с Дохой, задумалась о пересмотре своей позиции после того, как ее экономика в первые же дни блокады понесла убытки минимум в два миллиона долларов. Саудовская Аравия развернула на границе с Катаром около сотни иорданских грузовиков с овощами, фруктами и продукцией животноводства. Объем отгрузок иорданских товаров в Катар разом упал почти в семь раз — с 600 до 90 тонн в сутки, сообщил портал некоммерческой организации Middle East Monitor.

© REUTERS / Tom FinnФуры с продовольствием на границе Катара и Саудовской Аравии. 12 июня 2017
© REUTERS / Tom Finn
Фуры с продовольствием на границе Катара и Саудовской Аравии. 12 июня 2017

"Усилия Иордании будут направлены на то, чтобы сохранить стабильность в регионе", — заявил официальный представитель правительства Иордании Мохаммед аль Момани.

"Иордания, скорее всего, займет в этом конфликте пассивную позицию. Она не будет вмешиваться в него ни на чьей стороне, скорее добиваясь умиротворения в регионе, но так, чтобы не раздражать Саудовскую Аравию", — прокомментировал позицию Аммана иорданский политолог Лабиб Куамхави, которого процитировала израильская газета The Jerusalem Post.

Поддержку Катару высказывают и из-за пределов ближневосточного региона. В частности, одним из первых заявил о ней премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

Противоречивая Америка

Истоки сегодняшнего хаоса на Ближнем Востоке — в политике предыдущего президента США Барака Обамы, направленной на дистанцирование Америки от проблем этого региона, утверждает американское издание Foreign Policy. По мнению авторов публикации, и критическое размежевание государств региона, и волны массовых протестов, захлестывающие то одну, то другую страну, были стимулированы именно таким курсом Вашингтона.

"В условиях возникшего вакуума различные игроки увидели пространство для реализации собственных независимых, конкурирующих повесток, и когда власти начали жестоко подавлять антиправительственные выступления, ситуация обострилась до военной", — пишет журнал.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВВС США Боинг Б-52 Стратофортресс прибыл на авиабазу Эль-Удейд, Катар. Архивное фото
© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook/U.S. Air Force
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар

Ядерная сделка с Ираном внесла еще бóльшую путаницу в этот хаотичный ближневосточный хоровод, а поддержка Обамой саудитов в военных действиях против Йемена подлила нового топлива в разгорающийся пожар. Хотя изначальные причины лежат не столько в ослаблении внимания "регионального полицейского" в лице США, сколько в глубинных проблемах самого региона, подчеркивает издание.

В ситуации, возникшей после объявления бойкота Катару, Соединенные Штаты повели себя, мягко говоря, не вполне последовательно. Президент Дональд Трамп отреагировал записью в Twitter: "Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявлял, что финансированию местной радикальной идеологии нужно положить конец. Лидеры указали на Катар — смотрите!". Что вполне можно было расценить как одобрение блокады.

Однако уже через несколько дней стало известно, что Катар заключил с Соединенными Штатами сделку о покупке 36 истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов.

© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew BruchИстребители F-15 ВВС США
© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch
Истребители F-15 ВВС США

Никто не хочет войны

Поляризация сил вокруг бойкота Катара — внутри и снаружи такого и без того взрывоопасного региона, как Ближний Восток, — может привести к самым трагическим последствиям. Видимо, осознавая это и отдавая себе отчет в том, что полностью изолировать Катар является невыполнимой задачей, инициаторы блокады начали ослаблять гайки.

"Технически это не блокада. Мы разрешили беспрепятственное перемещение из страны в страну и готовы предоставить Катару продовольствие и медикаменты, если потребуется", — заявил в Вашингтоне глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Египет снял ограничения для катарских авиакомпаний на использование своего воздушного пространства, сообщил министр гражданской авиации страны Шериф Фатхи. А власти ОАЭ разрешили авиакомпаниям из третьих стран использовать свое воздушное пространство и аэропорты при рейсах в Катар и из него.

*ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.

 

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