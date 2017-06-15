Россия надеется, что Киев будет выполнять минские соглашения, заявил Путин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия рассчитывает, что у нынешнего руководства Украины хватит ума и здравого смысла, и оно будет выполнять минские соглашения, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

"Очень рассчитываем на то, что ума, здравого смысла и ответственного отношения к делу хватить и у сегодняшнего киевского руководства для того, чтобы реализовывать те соглашения, те договорённости, которые были достигнуты в результате достаточно сложной работы, имея в виду прежде всего минские соглашения. Если бы их не было, то было бы гораздо хуже. Это совершенно очевидные вещи", — сказал Путин журналистам.

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