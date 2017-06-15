Полиция сохранит кордоны вокруг района Лондона, где сгорел жилой дом

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Автодороги, ведущие в район на западе Лондона, где накануне сгорел многоэтажный жилой дом, останутся перекрыты полицией в течение продолжительного времени, сообщили стоящие в оцеплении полицейские.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

"Да, район окружен кордонами, и они сохранятся, скорее всего, на продолжительное время. Мы пускаем машины экстренных и коммунальных служб, а также просим местных жителей отказаться от использования личных автомобилей. Выехать из района может любой автомобиль", — сказали РИА Новости два полицейских, дежурящих в районе Ноттинг-Хилл.

Однако, несмотря на перекрытия, на ближайших улицах не наблюдается значительных заторов — движение можно назвать оживленным, машины движутся чуть медленнее, чем обычно.

По заявлениям экстренных служб, работы на месте пожара могут продолжиться около недели, а поиск причин возгорания займет значительное время. К настоящему моменту известно лишь то, что огонь распространялся по зданию крайне быстро.

Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.