РФ готова рассмотреть идеи США о новом формате урегулирования в Донбассе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия готова рассмотреть предложения США по новому формату урегулирования кризиса в Донбассе, если он позволит улучшить ситуацию в регионе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Если будет предложен вариант, который позволит улучшить ситуацию там, продвинуть ее вперед, то мы, конечно, будем "за". Главное, чтобы это была действительно инициатива, а не задержка по времени", — заявил Джабаров, добавив, что по его мнению, необходимо дождаться новых предложений по данному вопросу и подумать.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается.