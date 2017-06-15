РФ готова рассмотреть идеи США о новом формате урегулирования в Донбассе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия готова рассмотреть предложения США по новому формату урегулирования кризиса в Донбассе, если он позволит улучшить ситуацию в регионе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — ред.) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей". Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что разрешение конфликта в Донбассе без участия в переговорах представителей ЛНР и ДНР невозможно.

"Если будет предложен вариант, который позволит улучшить ситуацию там, продвинуть ее вперед, то мы, конечно, будем "за". Главное, чтобы это была действительно инициатива, а не задержка по времени", — заявил Джабаров, добавив, что по его мнению, необходимо дождаться новых предложений по данному вопросу и подумать.

Вместе с тем, отметил Джабаров, говорить о новых форматах урегулирования на Донбассе "непросто на фоне введения новых санкций США" в отношении России. По мнению сенатора, в высказываниях Тиллерсона о возможности новых форм урегулирования видно его стремление, в отличие от "ястребов из Конгресса США", смягчить напряженность в отношениях как США и России, так и России и Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается.