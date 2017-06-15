На Украине прокомментировали слова Тиллерсона об урегулировании в Донбассе

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Минский формат является необходимым инструментом для урегулирования ситуации в Донбассе, но его возможности ограничены, заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко журналистам, комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
"Он (государственный секретарь США Рекс Тиллерсон — ред.) сказал о том, что каким бы ни был формат — главное, чтобы были достигнуты цели Минска ("Минска-2", минских соглашений — ред.). Не обязательно по пунктам вычеркнуть, чтобы просто был достигнут мир. Это то, что он имел в виду", — приводит слова украинского дипломата информагентство УНИАН.
"Это, кстати, дает нам возможность посмотреть шире. Мы тоже видим, как и все, что минский формат является необходимым механизмом, но на самом деле его возможности ограничены, и все это понимают", — добавил Пристайко.
Ранее газета The Washington Post в конце мая со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию на востоке Украины. По данным издания, эту инициативу госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
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