В Казахстане при тушении пожара после падения блоков ракеты погиб человек

АСТАНА/МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Водитель "Камаза" погиб при тушении пожара, возникшего после падения на землю боковых блоков ракеты-носителя "Союз 2.1а" в Казахстане, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

В пресс-службе госкорпорации заявили, что после падения боковых блоков наземные поисковые группы вместе с МЧС Казахстана сразу же приступили к работе. Из-за жары и сильного ветра в месте падения произошел степной пожар. Возгорание локализовано, угрозы населению нет.

"По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля "Камаз", сотрудник АО "НПО машиностроения". АО "НПО машиностроения" занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Автомобиль "Камаз" накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра. Роскосмос выражает соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, еще один человек госпитализирован после пожара в Карагандинской области, вызванном падением частей ракеты-носителя. "В 19.25 (16.25 мск) 14 июня 2017 года в центральный пункт пожарной связи отряда №2 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение от жителя села Талап о том, что горит степь в районе трассы Жезказган-Кызылорда на отметке 40 километров от города Жезказган", — сказал он.

"В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения госпитализирован в больницу", — сообщил Иманкулов.

По его данным, погибший и пострадавший "выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей". В ликвидации пожара был задействован 61 человек и 22 единицы техники.

Космический грузовик "Прогресс МС-06" был запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в среду. После отделения грузовика от третьей ступени ракеты-носителя специалисты главной группы управления полетом российского сегмента МКС приступят к управлению аппаратом. Корабль должен будет пристыковаться к служебному модулю "Звезда" 16 июня в 14.42 мск.

Кроме стандартных грузов: топлива для системы дозаправки, сжатых газов, воды, средств медицинского обеспечения, индивидуальной защиты, санитарно-гигиенического оборудования, бортовой документации, расходных материалов и аппаратуры для проведения экспериментов и контейнеров с рационами питания, — на борту корабля находятся наноспутники, подготовленные специалистами ракетно-космической корпорации "Энергия" вместе со студентами и молодыми учеными Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск).