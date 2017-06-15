Южная Корея проводит учения на спорных с Японией островах

ТОКИО, 15 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Южная Корея начала учения на островах Токто (японское название Такэсима), на которые претендует Япония, сообщило агентство Киодо.

В ходе учений планируется высадка на островах десанта морской пехоты. Всего в учениях принимают участие семь кораблей и четыре военных самолета. Подобные учения, которые отрабатывают "отражение захвата островов внешними силами", проводятся в среднем раз в полгода, однако при избранном в мае президенте Мун Чжэ Ине они осуществляются впервые.

Проведение военных учений на островах, которые Япония считает своими и административно включает их в префектуру Симанэ, с отработкой задач, недвусмысленно намекающих на возможность неких действий со стороны Японии, неизменно вызывают недовольство Токио.

Япония после Второй мировой войны претендует на группу небольших островов Токто (японское название Такэсима) в западной части Японского моря, которые находятся под суверенитетом Южной Кореи. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.