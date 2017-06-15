ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что когда находился с визитом в Израиле экс-премьер министр Ариэль Шарон сказал ему, что "никому, никогда и ни в чем нельзя доверять" в регионе Ближнего Востока.
Президент отметил, что, вероятно, "к тому времени он уже просто пережил столько различных трагических событий, что перестал верить в возможности хоть каких-то позитивных движений вперед".
"Но, на мой взгляд, рано или поздно и в этот регион придет успокоение, и люди найдут баланс, в котором регион сможет существовать в относительно безопасном режиме. Как бы сложно не казалось сегодня решить эти проблемы", — сказал Путин.