ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что когда находился с визитом в Израиле экс-премьер министр Ариэль Шарон сказал ему, что "никому, никогда и ни в чем нельзя доверять" в регионе Ближнего Востока.

"По поводу ситуации на Ближнем Востоке и сложности проблем, которые этот регион переживает. Мне как-то бывший премьер-министр Израиля господин Шарон сказал, когда я находился с визитом в Израиле. Он мне сказал "господин президент, когда вы находитесь сейчас в регионе, где никому никогда и ни в чем нельзя доверять", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

Президент отметил, что, вероятно, "к тому времени он уже просто пережил столько различных трагических событий, что перестал верить в возможности хоть каких-то позитивных движений вперед".

"Но, на мой взгляд, рано или поздно и в этот регион придет успокоение, и люди найдут баланс, в котором регион сможет существовать в относительно безопасном режиме. Как бы сложно не казалось сегодня решить эти проблемы", — сказал Путин.

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