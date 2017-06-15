Путин: ЦРУ обращало самое пристальное внимание на Украину в 2014 году

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) обращало самое пристальное внимание на Украину в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.
Интервью Стоуна с Путиным записывалось с июля 2015 года по февраль 2017 года.