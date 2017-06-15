Путин: ЦРУ обращало самое пристальное внимание на Украину в 2014 году

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) обращало самое пристальное внимание на Украину в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

"ЦРУ обращало самое пристальное внимание (на Украину). Надо просто посмотреть за тем, как развивались события. После того, как (президент Украины Виктор) Янукович заявил о том, что он должен перенести подписание соглашения с Евросоюзом об экономической ассоциации, никто не стал слушать, почему, на какой срок. Сразу начались массовые беспорядки", — сказал Путин.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

На Украине 22 февраля 2014 года произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию и назначила выборы на 25 мая, по итогам которых президентом стал Петр Порошенко.

Интервью Стоуна с Путиным записывалось с июля 2015 года по февраль 2017 года.

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