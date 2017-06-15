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В мире

Путин: Порошенко просили в 2014 году воздержаться от конфликта на Донбассе

Сюжет:
Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну (97)
04:4015.06.2017
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© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Москва много раз обращалась к вступившему в должность президента Украины Петру Порошенко в 2014 году воздержаться от крайних действий на юго-востоке страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин прокомментировал госпереворот на Украине

"После захвата власти кому-то это понравилось, а кому-то нет. Люди были напуганы разгулом национализма, радикализма. Первое, о чем заговорили пришедшие к власти в результате госпереворота люди, они заявили о том, что нужно принять закон, ограничивающий действие русского языка. Их европейцы остановили. Но сигнал в общество уже был подан", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

Российский президент рассказал, что на Донбассе – в Луганске и Донецке – "люди не приняли этот переворот". После этого украинские власти начали "применять центральные органы специальных служб", а по ночам "увозить в тюрьму в Киев".

Киев. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Путин: рано или поздно на Украину придут неожиданные на сегодня решения

"Естественно люди на Донбассе после этого просто взялись за оружие. Как только это произошло, по сути, начались боевые действия, потому что вместо того, чтобы начать диалог с людьми на юго-востоке Украины после использования специальных служб они начали впрямую использовать армию – танки, боевую авиацию, впрямую начали наносить удары системами залпового огня по жилым кварталам. Потом произошли выборы, пришел новый президент. Мы много раз обращались к новому руководству Украины воздержаться от крайних действий. Я с ним много раз говорил, но у него был свой взгляд на эти вещи", — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, Порошенко "все время ссылался на потери одного, двух, трех человек в ходе боестолкновений с ополчением", "но когда он возобновил боевые действия, погибли тысячи".

Читайте интервью Оливера Стоуна РИА Новости >>

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