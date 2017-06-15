Путин: Запад "оседлал коня недовольства" людей на Украине в 2014 году

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Европа и США "оседлали коня недовольства" людей на Украине в 2014 году и не стали выяснять, что реально происходит, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сразу же после получения независимости началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества, государственной собственности, понижение жизненного уровня населения. При чем, какие бы власти не меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменяло. И конечно люди устали от произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного незаконного обогащения других", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

Он отметил, что "люди думали о том, что присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от того унизительного положения, в котором они оказались с начала 90-х и до сегодняшнего времени". По его мнению, "это главный побудительный мотив всех событий".

"Мы 17 лет вели переговоры с Евросоюзом об условиях присоединении России к ВТО. И вдруг нам объявляют, что Украина и ЕС подписывают между собой соглашение об ассоциации, полностью вскрываются украинские рынки. Таким образом, Евросоюз как бы заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров, несмотря на достигнутые между нами принципиальные договорённости в ходе 17-летних переговоров по присоединению к ВТО", — рассказал Путин Стоуну.

Глава российского государства добавил, что Россия на это отреагировала и предложила "провести переговоры нашим европейским партнерам в трехстороннем формате", "но нам жестко отказали", сказав, что "это вообще не ваше дело".

"С этого все началось. Наши партнеры в Европе и Соединенных штатах оседлали этого "коня" недовольства людей, и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот", — подчеркнул Путин.

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