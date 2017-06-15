Путин: рано или поздно на Украину придут неожиданные на сегодня решения

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине, выразил уверенность, что рано или поздно придут решения, "о которых сегодня мы не можем догадываться".

"Надежда всегда есть. Я просто уверен, что рано или поздно придут решения, о которых сегодня мы даже не можем догадываться. Но придут и другие проблемы, которые мы должны будем решать", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Президент РФ также назвал себя в этой связи "сдержанным оптимистом".

Читайте интервью Оливера Стоуна РИА Новости >>