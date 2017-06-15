Путин прокомментировал госпереворот на Украине

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя госпереворот на Украине в 2014 году, задался вопросом, как бы это называлось в США, в случае захвата Белого дома.
"Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитические мероприятия, вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот, или что? Или думаете они пришли туда, чтобы пол подмести?", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.
Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.
Глава государства отметил, что "в генерального прокурора стреляли, ранили одного из сотрудников его службы безопасности, по кортежу самого президента тоже стреляли, поэтому это ни что иное, как силовой захват власти".
Он добавил, что "конечно, можно все извращать и можно обманывать миллионы людей, используя монопольное право на СМИ, но в конечном итоге я думаю, что для объективного наблюдателя все-таки понятно, что произошло". "Произошел госпереворот", — подчеркнул Путин.