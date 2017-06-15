Путин прокомментировал госпереворот на Украине

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя госпереворот на Украине в 2014 году, задался вопросом, как бы это называлось в США, в случае захвата Белого дома.

Говоря о сообщениях в американской прессе относительно того, что экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал из Киева, Путин сообщил, что "это версия для того, чтобы оправдать поддержку госпереворота".

"Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитические мероприятия, вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот, или что? Или думаете они пришли туда, чтобы пол подмести?", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

Глава государства отметил, что "в генерального прокурора стреляли, ранили одного из сотрудников его службы безопасности, по кортежу самого президента тоже стреляли, поэтому это ни что иное, как силовой захват власти".

"Больше того, даже через день после этого, уже с нашей помощью он перебрался в Крым, который в то время был частью Украины. И там еще находился… неделю как минимум, предполагая, что есть еще какой-то шанс, что те люди, которые поставили свою подпись под соглашением (21 февраля 2014 года) предпримут хоть какие-то попытки к урегулированию этого конфликта цивилизованными, демократическими, законными способами. Ничего подобного нет. Просто стало очевидным, что если он попадет к ним в руки, они его просто убьют и все", — отметил Путин.

Он добавил, что "конечно, можно все извращать и можно обманывать миллионы людей, используя монопольное право на СМИ, но в конечном итоге я думаю, что для объективного наблюдателя все-таки понятно, что произошло". "Произошел госпереворот", — подчеркнул Путин.

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