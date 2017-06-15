Путин прокомментировал обвинения России в хакерских атаках

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Хакерские атаки могут исходить откуда угодно, обвинения в адрес России неуместны, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Стоун попросил Путина прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия, вероятно, осуществила взломы компьютеров в США в ходе предвыборной кампании.

"Я не понимаю, что такое "Россия взломала". Я слышал и другие его (Трампа) заявления, согласно которым любые хакерские атаки при современной системе техники могут быть произведены кем угодно, где угодно, человеком, который лежит где-то в кровати и работает с компьютером. И при этом можно так показать трафик движения всех этих атак, что непонятно, откуда они происходили", — сказал Путин.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показывает на этой неделе американский телеканал Showtime. Отрывки из фильма цитирует новостной сайт Salon.com.

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