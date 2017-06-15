В Сомали после нападения боевиков погибли 14 человек

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число погибших в результате нападения боевиков на ресторан в столице Сомали Могадишо увеличилось до 14, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы, не менее девяти человек погибли. В этом же помещении находится гостиница, где проходит единственная дискотека в городе. После взрыва внутри заведения началась стрельба. Боевики забаррикадировались в отеле и держат посетителей в заложниках. Ранее было известно о девяти жертвах.

По данным полиции, большинство убитых — молодые люди, входившие в ресторан в момент атаки, в том числе один гражданин Сирии.

В настоящее время полиция проводит операцию по освобождению заложников, их точное число неизвестно.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб". В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.