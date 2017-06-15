WP: адвокат Трампа возмущен утечкой расследования против президента

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокат президента США Дональда Трампа возмущен утечкой о том, что против президента идет расследование в связи с возможным воспрепятствованием правосудию.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Утечка информации ФБР о президенте возмутительна, непростительна и противозаконна", — заявил Марк Коралло, представитель адвоката Марка Касовица. Заявление цитирует Wasington Post.

Трамп уволил в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

После этого в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.