Путин заявил, что был в постоянном контакте с Обамой по Украине

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что находился в постоянном контакте с экс-президентом США Бараком Обамой по ситуации вокруг Украины после начала кризиса в 2014 году.

"Можно сказать, что мы постоянно были в контакте, по телефону", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017 года.

Отвечая на вопрос, удавалось ли им прийти к согласию, Путин ответил "нет", но при этом отметил деловой характер разговоров.

"У нас разные были оценки… по поводу причин кризиса на Украине и его хода. Диалог носит деловой характер. Диалог заинтересованный, не конфронтационный совсем", — подчеркнул Путин.

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