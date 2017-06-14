При взрыве в столице Сомали погибли не менее девяти человек

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы Могадишо, не менее девяти человек погибли, передает агентство Рейтер.

"На данный момент мы можем подтвердить гибель девяти человек, среди них в основном женщины и дети", — заявил капитан полиции Мохамед Хуссейн.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел рядом с рестораном Posh Treats, популярным у городской элиты, после взрыва внутри заведения началась стрельба. В этом же помещении находится гостиница Posh Hotel, где проходит единственная дискотека в городе.

По данным агентства, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.