Очевидец рассказал, как выглядел ранивший конгрессмена стрелок

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Очевидец рассказал, как выглядел стрелок, ранивший американского конгрессмена и его помощников под Вашингтоном, сообщает агентство Рейтер.

По словам сенатора Джеффа Флэйка, "нападавший был белым мужчиной средних лет".

Стрельба произошла в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Всего были ранены не менее пяти человек, координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ был тяжело ранен в бедро.

Предполагаемый стрелок был арестован. Очевидцы сообщают, что он был ранен полицейскими. Сенатор Майк Ли, также бывший очевидцем инцидента, заявил телеканалу Fox News, что нападавший был убит.