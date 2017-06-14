Иракские военные отразили контратаку боевиков ИГ* на западе Мосула

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Иракские вооруженные силы отразили масштабную контратаку, организованную боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на западе Мосула, передает агентство Рейтер.

Местные жители рассказали, что боевики захватили несколько жилых массивов в районе Данадан (Danadan), силовики вытеснили их в ходе ожесточенных боев. Как сообщил агентству один из командующих, десятки террористов были уничтожены. Многие боевики были в поясах смертника.

Ранее стало известно, что иракская военизированная федеральная полиция, участвующая вместе с армией в освобождении Мосула, освободила район Занджили — один из последних районов в городе, находившихся под контролем группировки ИГ. В конце мая иракские силовики начали решающий штурм последних районов под контролем террористов в западной части города.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.