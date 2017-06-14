В Узбекистане устроили флешмоб в ответ на слова Навального о Пушкине

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Узбекистане попытка опровергнуть слова Алексея Навального о том, что в Узбекистане никто не знает про Пушкина, переросла в масштабный флешмоб, сообщает Sputnik.Таджикистан.

Подобное заявление он сделал 9 июня в интервью Ксении Собчак на телеканале "Дождь". Возмущенные узбеки стали снимать ролики, на которых они или их близкие декламировали стихи русского поэта. Самые маленькие читали наизусть отрывки из сказок Пушкина.

Один из авторов напомнил, что в Ташкенте есть улица Пушкина, площадь Пушкина, памятник поэту и писателю, а также станция метро, названная в честь него. В заключение он пригласил Собчак и Навального в Узбекистан, чтобы они могли лично оценить культурный уровень населения.

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"Вот какое у нас будущее, подрастающее новое поколение. Узбекистан всю жизнь славился образованным наследием. Великий русский язык, как его не знать? Это язык всех народов мира. Даже самый малограмотный узбек, если он у нас есть, он обязательно учил стихи Пушкина или читал его сказки и произведения, ведь это программа начальной школы", — говорит один участников флешмоба.