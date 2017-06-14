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В мире

"Ужасная и мерзкая ложь": генпрокурор США опроверг связи Трампа с Москвой

16:1114.06.2017
(обновлено: 16:30 14.06.2017)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенеральный прокурор Джефф Сешнс на слушаниях в сенатском комитете по разведке. 13 июня 2017Генеральный прокурор Джефф Сешнс на слушаниях в сенатском комитете по разведке. 13 июня 2017
© AP Photo / J. Scott Applewhite

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

"Грязная инсинуация", "ужасная и мерзкая ложь" — министр юстиции и генеральный прокурор Соединенных Штатов Джефф Сешнс не поскупился на эмоциональные оценки утверждений о существовании некоего сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с властями России. По сути, с этого он начал давать показания на открытом слушании сенатского комитета по разведке, посвященном "российским связям" команды президента страны и "российскому влиянию" на его выборы.

Генеральный прокурор Джефф Сешнс на слушаниях в сенатском комитете по разведке. 13 июня 2017
© AP Photo / Alex Brandon, Pool
Генпрокурор США Сешнс отверг обвинения в помехах расследованию по России

В тот же день, во вторник, 13 июня, конгресс США обнародовал проект новых санкций в отношении России, которые рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана. В документе предусмотрено положение, не позволяющее президенту ослабить или отменить принятые меры без одобрения парламента.

Сам Дональд Трамп, которому 14 июня исполняется 71 год, продолжает терять доверие американцев. Рейтинг одобрения его деятельности упал до рекордно низкой отметки — главу Белого дома поддерживают лишь 36% граждан страны, а 60% выражают недовольство его работой, сообщает социологическая служба Gallup International.

Столь стремительное падение популярности президента, лишь пять месяцев назад занявшего свой пост, обусловлено в том числе продолжающимися расследованиями связей его окружения с российскими государственными структурами. Которые, в свою очередь, сопровождаются постоянными скандальными утечками конфиденциальной и обычно непроверенной информации в СМИ.

© AFP 2017 / Jim WatsonАкция протеста против президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© AFP 2017 / Jim Watson
Акция протеста против президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

"США не потерпят"

Джефф Сешнс заявил сенаторам, что "вторжение России в американские выборы является неприемлемым" и что "США не потерпят" такого вмешательства. По его словам, ему ничего не известно о каком-либо сговоре предвыборного штаба Трампа с российскими официальными лицами.

Сенаторов, в свою очередь, интересовало, почему в начале года, когда он давал показания в верхней палате конгресса перед назначением на пост генпрокурора, то отрицал какие-либо встречи с представителями России во время предвыборной кампании, хотя затем вынужден был признать, что дважды встречался с послом России Сергеем Кисляком. Позже в прессе появились утверждения, что таких встреч было три.

Сэшнс пояснил, что во всех случаях отрицал лишь факты встреч, на которых обсуждались бы какие-либо варианты влияния со стороны России на ход выборов в США.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс на заседании Сената на Капитолийском холме в Вашингтоне. 13 июня 2017
© AFP 2017 / Alex Brandon, Pool
Трамп доволен выступлением Сешнса в сенате

"Я никогда не встречался и не имел никаких разговоров с кем бы то ни было из российских или каких-либо иных зарубежных официальных лиц по вопросам любого рода вмешательства в любую кампанию или выборы в Соединенных Штатах", — категорично заявил генпрокурор.

На встречах с Кисляком они, по его словам, обсуждали ситуацию на Украине. При этом разговор был довольно жесткий, и российский посол "не уступил ни на пядь". Обсуждались ли еще какие-либо темы, например ситуация в Сирии, Сэшнс не помнит. Что касается третьей встречи, то она теоретически могла состояться, когда они оба одновременно присутствовали на одном и том же выступлении Трампа, однако сам факт такой встречи также не сохранился в его памяти.

Действовал по правилам

Джефф Сешнс занял пост генерального прокурора 10 февраля, а 2 марта заявил, что самоустраняется от участия в расследовании "российского вмешательства" в выборы, которое, кроме двух комиссий в конгрессе, ведет подведомственное Минюсту ФБР. Отвечая на целый ряд вопросов сенаторов о причинах этого решения, он несколько раз повторил, что оно не было политически мотивированным, а всего лишь соответствовало правилам ведомства. Согласно им, любой сотрудник Министерства юстиции обязан самоустраниться от любого расследования, если оно касается событий, в которых он принимал непосредственное участие.

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп поздравляет генерального прокурора Джеффа Сешнса после присяги. 9 февраля 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп поздравляет генерального прокурора Джеффа Сешнса после присяги. 9 февраля 2017

В данном случае речь идет об избирательной кампании — в команде Трампа Сешнс, еще будучи сенатором, консультировал будущего президента по вопросам миграционной политики и национальной безопасности.

При этом Сешнс категорически отрицал какое-либо свое влияние на ход этого расследования и заявил даже, что не имел о нем достаточной информации.

Джефф Сешнс. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Минюст объяснил, почему Сешнс отстранился от расследования по "делу России"

Сешнс сам вызвался дать показания сенатской комиссии. Ему пришлось отвечать на вопросы сенаторов менее чем через неделю после того, как недавно уволенный с поста директора ФБР Джеймс Коми с той же трибуны рассказал о "неподобающих" разговорах с президентом Трампом, который якобы хотел добиться "сворачивания" расследования "российского следа" и пытался отстоять своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Генпрокурор признал, что Коми делился с ним своим беспокойством по поводу общения с Белым домом, однако не подтвердил, что президент оказывал на главу ФБР какое-либо давление. Он отказался каким-нибудь образом комментировать свои беседы с президентом по любым вопросам и заявил, что причиной увольнения Коми стало отнюдь не расследование "российских связей" Трампа, а то, что он просто плохо справлялся со своей работой.

В одной струе

Вряд ли показания Сешнса охладят чьи-то разгоряченные головы и отрезвят чье-то воспаленное сознание. Америка не может смириться с тем, что сама избрала своим президентом "несистемного" политика, олицетворяющего ее собственный протест против устоявшейся политической элиты — эпатажного, не всегда выдержанного на язык, непредсказуемого Дональда Трампа. Не только политики-демократы, но и многие республиканцы пытаются оправдать это "внешним вмешательством". И олицетворением такого "потустороннего зла" стала Россия.

© REUTERS / Jonathan ErnstГенеральный прокурор Джефф Сешнс на слушаниях в сенатском комитете по разведке. 13 июня 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Генеральный прокурор Джефф Сешнс на слушаниях в сенатском комитете по разведке. 13 июня 2017
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Не наш выбор": в Кремле предупредили об угрозе "санкционного пике" с США

Всего за несколько часов до того, как Джефф Сешнс предстал перед сенатским комитетом по разведке, конгресс США обнародовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Находящимся под санкциями российским банкам могут ограничить разрешенный срок финансирования с 90 дней до 14, а компаниям и гражданам США будут запрещены "все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 30 дней" с российскими энергетическими компаниями.

Такие меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана. Кроме того, на рассмотрении в сенате находятся еще несколько законопроектов, предлагающих введение новых и ужесточение действующих антироссийских санкций — в частности, касающихся оборонного и энергетического секторов экономики. Перспективы их принятия пока выглядят туманно.

В опубликованном документе есть положение, не позволяющее президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса. Таким образом, конгрессмены не только "страхуют" предлагаемые ими меры, но и открыто выражают главе государства свое недоверие. И эти настроения, вызванные все развивающейся фобией, нагнетаемой продолжающимися расследованиями и постоянно генерируемыми новыми подозрениями, неминуемо передаются обществу.

 

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