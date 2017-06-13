Конгресс США предложил сократить сроки кредитования для финсектора России

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14, следует из законопроекта, по которому конгресс США должен проголосовать в ближайшие дни.

Компаниям и физлицам США будут запрещены "все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней", говорится в тексте законопроекта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

Согласно текущим ограничениям, американским гражданам и компаниям запрещено выделять российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более чем 90 дней. Все остальные транзакции с ними разрешены.