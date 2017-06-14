Сгоревший в Лондоне дом отремонтировали год назад

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Сгоревший минувшей ночью в Лондоне дом был отремонтирован в 2016 году с соблюдением всех противопожарных норм, говорится в заявлении строительной компании Rydon, производившей ремонт.
"Мы шокированы пожаром в доме и соболезнуем тем, кто пострадал при инциденте. Rydon завершила ремонт дома летом 2016 года по договору с Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (управление местного муниципалитета, занимающееся жилищными вопросами) и по заданию местного муниципального совета. Ремонт соответствовал всем предъявляемым требованиям строительного контроля, противопожарным нормам и стандартам техники безопасности", — говорится в заявлении компании.
"Учитывая характер произошедшего и трагические последствия инцидента, мы на данном этапе считаем недопустимым заниматься спекуляциями (о причинах пожара)", — подчеркивает компания.
Пожарные все еще пытаются локализовать начавшийся ночью пожар. На месте работают 200 пожарных, более 10 врачей. Угрозы обрушения здания нет, причины возгорания не известны.